Rabalderhaus Schwaz: Ein Netzwerk der Moderne

Das grenzüberschreitende Ausstellungsprojekt „Im Netz der Moderne. Kunstpositionen zwischen Alpen und Gardasee“ wird mit unterschiedlichen Exponaten im Museum Rabalderhaus in Schwaz, im Nikodem-Archiv Mutters, im Lanserhaus in Eppan an der Weinstraße sowie im Museo Alto Garda in Riva del Garda gezeigt.