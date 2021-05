Wohin steuert der Kanzler das Land?

Die jugendliche Kanzlertruppe schert das in ihrer geschichtsvergessenen Unbekümmertheit wenig. Und so lassen sich über den Fortgang die Möglichkeiten erahnen: In etwas mehr als zwei Monaten, am 15. Juli, endet die landläufig „Ibiza-Untersuchungsausschuss“ genannte parlamentarische Durchleuchtung der gescheiterten türkis-blauen Regierung. Dann könnte es sein, dass die in Bedrängnis geratene Kanzlerpartei ihre Störmanöver einstellt und sich endlich seriöser Sachpolitik widmet.