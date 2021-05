Wie nahe geht Ihnen der Tod, Frau Praßl?

„Krone“: Frau Praßl, was hat Sie bewogen, diesen Brief zu schreiben, in dem Sie Ihr Herz ausschütten?

Gabriele Praßl: Ich hatte eine Reihe von anstrengenden Diensten hinter mir und bin ins Belvedere spazieren gegangen, obwohl ich eigentlich zu müde für alles war. Dort saß ich auf den Stufen vor dem Schloss und plötzlich kam mir die Welt draußen so surreal vor. Ich sah die Leute vorbeispazieren und dachte: Wenn ihr wüsstet! Zuhause hab‘ ich mich an den Computer gesetzt und meine Gedanken aufgeschrieben. Eigentlich wollte ich es nur mit meinen 170 Facebook-Freunden teilen, aber dann meinte eine Freundin, das sollten viel mehr Menschen lesen. So ist der Text zur „Krone“ gekommen. Seither schreiben mir sehr viele. „Danke für den Einblick.“ „Schön, dass Du eine Brücke baust zwischen uns draußen und euch drinnen.“ Das fand ich sehr schön.