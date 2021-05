So verteidigt sich der Prinz im „Krone“-Interview

Ziehen Sie Konsequenzen - und wenn ja, welche?

Eine offene und faire Diskussion der so wichtigen Fragen zum Verhältnis zwischen Mensch und Wildtier ist eine ganz wichtige Aufgabe. Die Fakten und vor allem die Kenntnisse und das Verständnis für die Lebenswirklichkeit in den schwer benachteiligten Regionen Europas müssen wieder im Vordergrund stehen. Der Umgang mit Großraubwild ist auch aus der Perspektive der von ihren wenigen Haustieren lebenden Bewohnern von Holzhütten in armen Wäldern zu diskutieren. Wenn dort in der Nacht der Bär an der Tür kratzt, diskutiert man das mit einem anderen Blickwinkel, als wir ihn in unseren Städten haben. Verklärung hilft uns nicht, Lösungen zu finden.