Innsbrucker Blitzstart erwischte GAK eiskalt

Mit einer kalten Dusche begann das Gastspiel des GAK in Tirol, denn bereits nach 56 Sekunden köpfelte Ronivaldo nach einem Eckball Innsbruck in Führung. Das schnellste Tor der Zweitliga-Saison warf den Matchplan der „Rotjacken“ komplett über den Haufen. Lukas Gabbichler scheiterte in Folge zwar allein vor dem Tor. Doch quasi im Gegenzug stellte Ronivaldo (13.) auf 2:0. Der Anfang vom roten Ende...