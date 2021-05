Jazz Gitti und ihre steirische „Dauerliebe“

Gibt es schon Konzerttermine? „ Frag mi net was die Zukunft bringt, i bin die Jazz Gitti und ka Woahrsagerin“. Nur eines ist für das umtriebige Geburtstagskind (am 13. Mai feiert sie ihren 75. Geburtstag) mit Blick auf den derzeitigen Corona-Alltag fix: „Des is jo ka Leb’n. Die können die Wöd nicht auf ewig zusperren, dann können’s uns eh gleich alle hamdrahn! Aber I hob schon andere Dinge durchdruckt, I werd des jetzt a no schaffen!“