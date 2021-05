Rendi-Wagner ist 50: Ludwig gratuliert mit Blumen

Keine große Feier

Privat findet Corona-bedingt keine große Feier im Hause Rendi statt. Gefeiert wird im kleinsten Familienkreis. Am Nachmittag kommt Rendis Mutter zu Besuch, am Abend kocht ihr Ehemann eine Überraschung. Große Feiern seien aber ohnehin nicht das ihre - zumindest nicht, wenn es um sie gehe, so die 50-Jährige. Und: Die Zahl 50 ändere überhaupt nichts. Die Politik und ihre Kinder halten sie auf Trab und damit jung.