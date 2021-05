Großes Ehrenzeichen für Fußball-Ikone Ivica Osim

Ivan Osim wurde am 6. Mai 1941 in Sarajevo geboren. Im Alter von 14 Jahren kam Osim zum Fußballverein der bosnischen Hauptstadt. Die Sportbegeisterung von Ivica erbte er von seinem Vater Michail. Seine Profikarriere als Fußballer begann er 1959 in Sarajevo und war danach auch in Frankreich aktiv. 1978 beendete er seine Karriere als Fußballer und wurde Trainer. 1986 übernahm er die jugoslawische Nationalmannschaft, die er 1990 sogar in das WM-Viertelfinale führte. Bei der EM 1992, bei der Jugoslawien als Favorit galt, trat Osim als Trainer aufgrund des Nationalitätenproblems rund um den Krieg zurück. Durch seine tolerante Einstellung bezüglich des Nationalitätenproblems genießt er in Bosnien-Herzegowina viel Anerkennung und Verehrung. 1994 kam er überraschend als Trainer zu Sturm Graz, wo er bis 2002 tätig war und Sturm zu einem Jahrundert-Hoch verhalf.