Spektakulär: Oper auf Dachstein-Gletscher geplant

Normalerweise erobert das Festival La Strada im Sommer Straßen und öffentliche Plätze mit Theater und Zirkus, dieses Jahr wagt man sich aber auch in ganz neue Sphären: Am 20. Juni findet am Dachstein-Gletscher die Landschaftsoper „Signal am Dachstein“ statt, die Fragen von Klima, Natur und Kultur verhandelt.