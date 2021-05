Viel Lärm wegen „Wiener Frust“

In der Bundeshauptstadt erregt gerade das angebliche Testverbot für Wiener in Vösendorf, Bezirk Mödling, die Gemüter. Sogar das Büro von Gesundheitsstadtrat Peter Hacker (SP) hat sich in die Diskussion eingeschaltet und argumentiert mit dem „goldenen Herz der Wiener“. Immerhin würden ja auch rund 400 Niederösterreicher in Wiener Kliniken behandelt, zehn davon mit Corona, wird vorgerechnet. Dass aber Hunderte blau-gelbe Landsleute im Gesundheitssystem der Bundeshauptstadt ihren Dienst verrichten und so auch für Ordnung in den Spitälern Floridsdorf und Co. sorgen, wird naturgemäß nicht betont. Die Kritiker aus Wien scheinen aber auch das dezentrale System in Niederösterreich nicht zu kennen: Es gibt hierzulande keine Groß-Testzentren, sondern rund 500 Standorte in den Gemeinden, damit Testwillige nicht durch den halben Bezirk fahren müssen. „Da gibt es natürlich Kapazitätsgrenzen“, so die Erklärung.