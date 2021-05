Nach „Stunt“ vor Polizei jetzt schwerer Unfall

Im Dezember hatte er sich nur selbst verletzt, jetzt liegt ein befreundeter 16-Jähriger auf der Intensivstation: Jener 18-jährige Motorradfahrer, der kurz vor Weihnachten bei einem „Wheelie“ vor der Polizeistation in Kramsach im Tiroler Unterland stürzte, baute in der Nacht auf Sonntag in Vomp betrunken einen fatalen Unfall. Sein Soziusfahrer erlitt schwere Verletzungen.