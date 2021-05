Motorrad-Sturz nach Party: Tiroler (16) bewusstlos

Alko-Test „deutlich positiv“

Der 16-Jährige wurde nach der Erstversorgung in die Innsbrucker Klinik eingeliefert, wo er intensivmedizinisch behandelt werden musste. Der Unfalllenker selbst zog sich nur leichtere Verletzungen zu. Ein bei ihm durchgeführter Alko-Test „war deutlich positiv“, so die Ermittler weiter. Er habe sich an den Unfallhergang nicht mehr erinnern können. Das Duo dürfte laut Polizei zuvor auf einer privaten Feier gewesen sein.