Unmut in OÖ über Impfungen in Betrieben im Osten

Grundsätzlich seien Impfungen in Betrieben wichtig und gut, so LHStv. Christine Haberlander (ÖVP) in einer Presseaussendung. „Diese Vorgangsweise schafft allerdings ein absolutes Ungleichgewicht, das wir so nicht akzeptieren können.“ Die jetzt kolportierten Betriebe lägen fast ausschließlich im Osten, was bedeute, dass auch die meisten Mitarbeitenden dort wohnen. „Oberösterreich als Industriebundesland Nummer 1 und Wirtschaftsmotor mit dem höchsten Exportanteil in der Republik bleibt außen vor. Das können wir so nicht akzeptieren“, stellte sie klar.