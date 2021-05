118.600 Haushalte suchten neuen Stromanbieter

Den Stromanbieter wechselten laut E-Control mehr als 94.400 Kunden, um rund 7500 mehr als in den ersten drei Monaten des Vorjahres. Davon waren rund 57.200 Haushalte. „Nach dem Rekordjahr 2019 sind das die höchsten Wechselzahlen in einem ersten Quartal seit Liberalisierungsbeginn“, so Vorstand Wolfgang Urbantschitsch.