Schnappt sich FC Bayern Abwehr-„Rakete“ von Inter?

Für Hakimi, der bereits von 2018 bis 2020 in der deutschen Bundesliga bei Borussia Dortmund kickte, müssen die Münchner jedoch wohl richtig tief in die Tasche greifen. Sein Marktwert liegt derzeit bei 50 Millionen Euro, zudem läuft sein Vertrag noch bis Sommer 2025. Wird das Geld am Ende zum Spielverderber?