SAT vs. TV-Streaming: Vor- und Nachteile im Check

Zattoo-Nutzer schätzen dabei die Möglichkeit, das laufende Programm jederzeit zu pausieren und Sendungen neu zu starten. Zattoo funktioniert sogar im EU-Ausland. Neben Live-Fernsehen gibt es für Ultimate-User auch die Möglichkeit, das Fernsehprogramm der letzten Woche jederzeit nachzuholen - am TV im Wohnzimmer, am Tablet im Garten oder am Handy am Weg zur Arbeit. Mehr Infos und Gratis-Probemonat unter zattoo.com