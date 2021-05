Erster Schopp-Gipfel brachte kein Ergebnis

„Wir haben einige Themen besprochen“, sagt Erich Korherr und betont: „Wir werden alles versuchen, um Markus zu überzeugen.“ Das geht mit guten Perspektiven wohl am besten. „Wir haben in der Vergangenheit schon etliche Dinge umgesetzt, die sich der Trainer gewünscht hat. Aber einige sind noch offen. Ich werde jetzt ein paar Hausaufgaben machen, dann setzen wir uns zeitnah wieder zusammen.“



LASK, Austria, Ausland

Dass auch andere Vereine den Coach umgarnen, ist Korherr klar. „Aber mit einem möglichen Nachfolger beschäftige ich mich deswegen noch nicht.“ Neben „Co“ Kurt Russ wäre Ferdl Feldhofer wohl naheliegend. Der könnte aber wie Schopp beim LASK Thema werden, falls Dominik Thalhammer das Saisonfinish in den Sand setzt. Die Großbaustelle bei der Austria ist für Schopp wohl wenig reizvoll. Bleibt nur das Ausland. Oder Hartberg...