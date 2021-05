Real im CL-Rückspiel gegen Chelsea ohne Varane

Spaniens Fußball-Meister Real Madrid muss im Champions-League-Rückspiel am Mittwoch bei Chelsea (Hinspiel: 1:1) auf Abwehrstütze Raphael Varane verzichten! Der Franzose erlitt beim 2:0-Liga-Sieg gegen Osasuna am Wochenende eine Oberschenkelverletzung, wie der Klub am Montag mitteilte.