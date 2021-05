„Mit der Corona-Impfung zurück zur Normalität“

Der Sonderstab Gesundheit arbeitet seit März 2020 an der Sicherstellung und Aufrechterhaltung der bestmöglichen Gesundheitsversorgung im Land. Leiter der knapp 30 Personen umfassenden Einrichtung, die aus Expertinnen und Experten aus Medizin, Pflege, Rettung und der Versorgungslandschaft besteht, ist Tirols Gesundheits-LR Bernhard Tilg. „Gemeinsam waren und sind wir dafür verantwortlich, dass die medizinische Versorgung in Tirol bestmöglich funktioniert. Und das ist - so denke ich - bisher auch gut gelungen“, zieht LR Tilg im Gespräch mit der „Krone“ Zwischenbilanz.