Heinz Prüller: Nach einem Satz war kein Platz mehr

Schlicht zum Zerkugeln, wie Peter Moizi, stellvertretender Sportchef der Kronen Zeitung, schildert, wie der legendäre Heinz Prüller einst seine „Krone“-Kolumnen schrieb. „Wir haben jeweils Platz für ca. 35 Zeilen eingeplant - Heinz hat uns immer zwischen 150 Zeilen und 200 Text geschickt. Nach dem ersten Satz war also kein Platz mehr“, so Moizi schmunzelnd, der Prüller im diesem Zuge auch gleich als Toni Polster, Gerhard Berger und Alex Wurz zum 80er gratuliert. Außerdem Themen in der Sendung mit Michael Fally: der Cup-Sieg von Red Bull Salzburg, der Platzsturm der Manchester-United-Fans, Dominic Thiems Comeback in Madrid, das Formel-1-Duell zwischen Mercedes und Red Bull und Peter Stögers Verhandlungen mit dem 1. FC Köln.