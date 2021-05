Kieferbruch bei Goalie Knaller frustriert Wacker

Wacker Innsbruck muss in den finalen Saisonspielen der 2. Liga auf Torhüter Marco Knaller verzichten! Der 34-Jährige zog sich am Wochenende beim 2:0 gegen Rapid II bei einem Zusammenstoß mit einem Gegenspieler einen Bruch des Unterkiefers zu. Knaller wird laut Klub-Angaben nun operiert. Lukas Wedl wird ihn in den kommenden Partien ersetzen.