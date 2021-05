Schülerin (7) rannte gegen fahrendes Auto

In Spital gebracht

Dabei dürfte das Mädchen gegen das rechte hintere Fahrzeugheck des 68-Jährigen gelaufen sein. Der Autolenker und nachkommende Verkehrsteilnehmer leisteten sofort Erste Hilfe und verständigten die Rettungskräfte. Die Siebenjährige wurde unbestimmten Grades verletzt und in die Kinderabteilung des Kepler Uniklinikums in Linz eingeliefert.