Timur Ülker aus „GZSZ“ bekommt eine eigene Serie

Traum geht in Erfüllung

Für Ülker geht ein Traum in Erfüllung. Er erklärte: „Als ich die Rolle Nihat für die RTL-Serie ,Gute Zeiten, schlechte Zeiten‘ übernommen habe, hätte ich niemals gedacht, dass dieser Charakter das Publikum so mitreißen würde. Nun, drei Jahre später, geht ein weiterer Traum für mich in Erfüllung: Ich werde die Hauptrolle in einer speziell von UFA Serial Drama und der RTL-Redaktion für meine Figur entwickelten Serie übernehmen.“