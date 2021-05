Naturschauspiel: Frühmorgens in die Bergwelt!

Einen Auerhahn kennen viele, jedoch draußen in der Natur in all seiner Pracht erlebt haben ihn aber wohl nur die allerwenigsten. Denn nicht nur, dass man wissen muss, wo das Auerwild seinen Lebensraum hat, man muss auch früh aufstehen - sehr früh. „Weit vor Sonnenaufgang“, ergänzt Naturschützer, Wildtierfotograf und Jäger Dietmar Streitmaier. Noch im Finstern muss man am Balzplatz sein, der sich meistens versteckt in lichten Bergwäldern befindet. Denn das Liebesspiel des Auerhahns beginnt schon vor den ersten Sonnenstrahlen.