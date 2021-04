Zu Besuch bei der Tiroler „Hexe Espirima“

Ein paar Tropfen Öl und schon strömen die Düfte des Waldes in die Nase. Langsam reibt man sie in die Handfläche, während man nachspricht: „Ich liebe mich und bin wertvoll, ich bin und verdiene das Beste.“ Dann mehrmals tief ein- und ausatmen – und so wird man heutzutage „verhext“.