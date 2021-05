„Jungtiere haben noch nie einen Besucher gesehen!“

Das Zebrafohlen „Sylvia“ tollt bereits im Gehege herum und wird von Mutter „Malawi“ liebevoll umsorgt. Wer sie sehen will, sollte unter www.zoovienna.at ein Zeitfenster reservieren. Auch die Elefanten, Pandas und Flusspferde freuen sich in ihren Außenanlagen endlich wieder auf Besucher. In den Tierhäusern, WC-Anlagen und im Infocenter gilt freilich die FFP2-Maskenpflicht, im Freien allerdings nur eine Empfehlung, diese ebenfalls zu tragen.