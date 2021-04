Aktuelle Corona-Situation in Vorarlberg

Hotspot-Regionen

In den beiden Hotspot-Regionen - dem Bregenzerwald mit rund 32.000 Einwohnern und Lustenau mit rund 24.000 Bürgern - wo seit kurzem verschärfte Maßnahmen gelten, stiegen die Fallzahlen weiter an. Im Bregenzerwald blieben die Infektionszahlen in vielen Gemeinden hoch, so verzeichnete Egg 55 Fälle (plus 5), in Andelsbuch (51, minus 1) und Schwarzenberg (47, minus 1) sank die Fallzahl leicht. Für Lustenau wurden am Freitag 159 Fälle ausgewiesen (plus sieben zum Vortag), damit lag die Marktgemeinde im landesweiten Infektionsranking weiter auf Platz drei.