Geplante Umwidmung entzweit Stadtregierung

Das Projekt sei schon sehr lange in sorgfältiger Bearbeitung, informiert Baureferent Harald Sobe. Dazu würde in unmittelbarer Nähe zum betreffenden Areal ein 80 Hektar großes Schutzgebiet beginnen. „Das zeigt die vernünftige Vorgehensweise der Stadt in Wohnungsfragen: kompakte Schutzgebiete, kompakte Siedlungsgebiete“, so Sobe.