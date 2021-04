Musiktalent Huby Mayer schrieb sein 3333. Werk

Sein 3333. Werk veröffentlicht

Mit „Ban Kirchle am Berg“ veröffentlichte der heute 66-Jährige nun sein beachtliches 3333. Werk. „Man schreibt und schreibt und plötzlich erreicht man so eine Zahl. Das war mir zuerst gar nicht bewusst, macht mich aber demütig und dankbar zugleich. Mein Leben war wunderbar, alles was noch kommt, sehe ich als Zugabe“, so Mayer.