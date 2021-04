Opfer: „Sah meine Freunde durch Fenster fliegen“

„Meine Frau war schon dem Tode geweiht“

„Auch sie wurde aus dem Fenster geschleudert. Wir saßen ungefähr in der Mitte des Busses“, erzählt Brugger weiter. Auf der Stelle war sie jedoch nicht tot. Sie kämpfte acht Tage auf der Intensivstation in der Innsbrucker Klinik um ihr Leben. „Wir besuchten sie jeden Tag.“ Die Ärzte sagten stets, dass sie stabil sei. Doch am 9. Mai 2001 schloss Anni schließlich für immer ihre Augen. „Sie war letztlich doch dem Tode geweiht“, sagt Brugger andächtig. Eine angebotene Therapie nahm er nicht in Anspruch, sondern verarbeitete das Erlebte auf seine eigene Art.