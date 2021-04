Witherspoon: Insgeheim mächtigste Frau Hollywoods

Seit Kindesbeinen an vor der Kamera

Die in New Orleans geborene und in Nashville aufgewachsene Schauspielerin spielte mit sieben Jahren in Werbespots mit und mit 14 in dem Film „Der Mann im Mond“ ihre erste Filmrolle. Das war 1991. Richtig berühmt wurde sie zehn Jahre später mit der Rolle der Elle Woods in der Komödie „Natürlich blond“. Auch die Fortsetzung wurde 2003 zum Erfolg. Im Vorjahr hat Witherspoon einen dritten Film angekündigt.