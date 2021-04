Wirte wollen Wohlfühlfaktor servieren

Eines ist bereits vor der geplanten Eröffnung unserer Wirtshäuser am 19. Mai fix: Tests, Hygienemaßnahmen und Abstandsregeln werden die ständigen Begleiter an den Stammtischen bleiben. Bei einem Gipfeltreffen mit den Gastronomen gab Tourismuslandesrat Jochen Danninger gemeinsam mit Wirtschaftskämmerer Mario Pulker den Ton vor: „Die vielen Regeln werden den Wohlfühlfaktor sicher nicht trüben.“ Auch die betroffenen Unternehmer geloben, die Maßnahmen zum Wohle von Gästen sowie Mitarbeitern strikt einzuhalten. Eine Bestellung nach Wien geben sie aber auf: „Wir appellieren an den neuen Gesundheitsminister, nun möglichst rasch die Verordnung über die Öffnungsschritte in der Gastronomie vorzulegen, damit sich die Wirte rasch auf alle Vorgaben vorbereiten können!“