Nordirische Regierungschefin kündigt Rücktritt an

Nächtliche Krawalle und gewaltsame Zusammenstöße mit Polizei

Neben der unionistischen Partei, die eine möglichst enge Bindung an Großbritannien will, sitzt in Nordirland auch die republikanische Partei Sinn Fein in der Regionalregierung, die sich für eine Wiedervereinigung des Landesteils mit der Republik Irland einsetzt. Vize-Regierungschefin Michelle O‘Neill von Sinn Fein gilt dabei als gleichberechtigt. Die Vertretung beider Lager in der Regierung soll die Stabilität in der ehemaligen Bürgerkriegsregion gewährleisten - doch zuletzt wuchsen die Spannungen wieder. Mehrfach kam es zu nächtlichen Krawallen und gewaltsamen Zusammenstößen mit der Polizei.