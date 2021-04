VP-Vizebürgermeister Erwin Krammer tritt zurück!

„Krems ist meine Heimatstadt. Ich lebe mit meiner Familie in dem Haus, das mein Großvater gebaut hat. Die Stadt, der ich mich so verbunden fühle, voranzubringen und ihr so etwas zurückzugeben, war immer mein Ziel. Ich danke allen, die mich dabei begleitet haben. Danke aber auch allen, die sich in den verschiedenen Bereichen für unsere Stadt engagieren und damit Krems von der zukunftsfähigsten zur lebenswertesten Stadt im gesamten Donauraum machen werden!

Erwin Krammer (ÖVP)