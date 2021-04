Hitler als Superman: Unternehmer in Graz angeklagt

Schwere Vorwürfe werden gegen einen Unternehmer erhoben: Der Social-Media-Star, der in der Steiermark lebt, soll in seinem Haus mit NS-Devotionalien geprotzt haben. Darunter Bilder von Hitler als Superman mit den Diktatoren Gaddafi und Mussolini. Kunst oder Wiederbetätigung? Das muss das Gericht in Graz klären.