Serien-Räuber zeigten vor Gericht Reue

Zu den 89.000 Euro kam noch etwas hinzu

Anfang Oktober verübte dann der 32-Jährige im Alleingang zwei weitere Überfälle auf Geldinstitute in Wien, was ihm zusätzlich rund 20.000 Euro einbrachte. Der 27-Jährige begab sich wiederum am 19. Oktober in eine Bank in Wien-Floridsdorf, wobei er einen 29 Jahre alten Komplizen dabei hatte.