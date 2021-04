Cyber-Betrug: Wie man sich schützen kann

Neuer Workshop soll Senioren schützen

„Aufklärung und Präventionsarbeit sind die einzigen Mittel, Menschen davor zu schützen, Opfer dieser Betrugsmaschen zu werden“, sagt Werner Miedl vom Verein „Sicher leben in Graz“. Und so bietet die Stadt künftig in Kooperation mit der Polizei - mit dabei ist Sabine Wagner von der Kripo Graz - und den Stadtbibliotheken dreistündige Kurse an, in denen man vor allem der Gruppe 60+ einen sicheren Umgang mit dem Internet beibringen möchte: „Wir wollen helfen, sie vor Cyberbetrug zu schützen, aber auch den Umgang mit Fake News thematisieren“, erklärt Boris Miedl als einer der beiden Kursleiter. Am 5. Mai soll der erste derartige Kurs stattfinden - vorerst wegen Corona online - jeden Monat sind weitere Termine geplant.