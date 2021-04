Schiri-Geste rührt nicht nur Fuchs-Klub Leicester

Viele wissen nicht, dass der muslimische Fasten-Monat Ramadan am 13. April begonnen hatte. In dieser Zeit dürfen die Muslime von Sonnenaufgang bis Sonnenuntergang nichts essen und trinken und auch sexuell dürfen sie nicht aktiv sein. Nach dem Sonnenuntergang dürfen sie aber das „Fasten brechen“ um etwas Flüssigkeit, beziehungsweise zuckerhaltige Früchte (Dattel) zu sich zu nehmen. Schiri Scott hielt sich das vor den Augen. So ermöglichte er Fofana, das Fasten zu brechen. Wofür dieser sehr dankbar war.