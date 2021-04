Tore für den Verbleib von Hartberg-Trainer Schopp

Europacup-Chance als Anreiz

Geklingelt hat’s aber nicht. Soll dafür am Dienstag passieren, wenn die Ländle-Elf stark dezimiert (gleich sieben Spieler konnten die Reise nicht antreten) nach Hartberg kommt. Ein überzeugender Auftritt der Steirer würde wohl auch das Seine zu einem möglichen Verbleib von Coach Markus Schopp in Hartberg beitragen. Der Trainer will sich dahingehend ja bald entscheiden. Tadic: „Alles, was wir tun können, ist ihm den Verbleib vielleicht mit einem Europacup-Play-off schmackhaft zu machen!“