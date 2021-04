Bäckerin punktet mit kohlenhydratfreiem Wecken

Die ersten Versuche sind im Hühnerstall gelandet, nach einem halben Jahr entstand schließlich ihr „Keto-Weck’n“. „Mein Vater ist leider verstorben bevor er das Ergebnis probieren konnte. Da wollte ich schon aufgeben, aber der Arzt war begeistert“, so Gahr, die eine Marktlücke erkannte. Sie ergänzte ihr Produkt mit einer Mischung von B-Vitaminen aus Quinoakeimlingen und verkaufte es erst am eigenen Dorfergut in Weißpriach. Die Kunden reisten sogar vom Ausland für die Brot-Alternative in den Lungau. „Nach meiner Leukämie-Diagnose ist mir bewusste Ernährung wichtig. Besonders nach der Chemo ist der Wecken eine gute Grundlage“, berichtet Annett Neumann aus Klosterneuburg.