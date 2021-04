Fünf Fakten zum superhellen Mond

Woher kommt der Name Supermond?

„Wenn gerade Vollmond ist und der Mond der Erde gleichzeitig besonders nahe ist, dann spricht man von einem Supermond“, erklärt Arnold Hanslmeier, Professor für Astrophysik an der Universität Graz. „Der Mond umläuft die Erde auf einer Ellipsenbahn. Mal ist er der Erde näher, mal ferner mit über 400.000 Kilometern.“ In der heutigen Supermond-Nacht beträgt die Distanz laut dem Experten nur 360.000 Kilometer - so nah ist der Himmelskörper der Erde sonst kaum.