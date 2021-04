Rotes Kreuz Tirol auch auf Motorrädern im Einsatz

Die Motorradstaffel des Roten Kreuzes soll von Mai bis Oktober im Einsatz sein und werde bei „First-Responder-Einsätzen“ über die Leitstelle Tirol alarmiert. „Die Wochenenden“, so Reiter, „besetzen wir tagsüber gänzlich, an den Wochentagen und in der Nacht sind wir flexibel.“ Ebenso können Dienste wie Bluttransporte durch die Motorradstaffel übernommen werden.