Kuriose Hosen-Panne kann RB Leipzig nicht stoppen

Als er den Fauxpas bemerkt hatte, wechselte Konate an der Seitenlinie die Hose. Doch auch die Panne konnte Leipzig nicht stoppen. Am Ende gab es einen 2:0-Sieg gegen Stuttgart. Somit brauchen die Bayern am nächsten Spieltag einen Erfolg gegen Gladbach oder einen Patzer der Bullen, um vorzeitig den Meistertitel in der Tasche zu haben.