Ringen um den Zugang zum Goldegger See

Die Verhandlungen für eine Neuauflage des Pachtverhältnisses stocken, mittlerweile hat sich auch die Gemeinde als Vermittler eingeschalten. Bürgermeister Hannes Rainer (ÖVP) will „das Verbindende in den Mittelpunkt stellen“. „Wir versuchen alles, der öffentliche Zugang hat Priorität“, sagt Rainer. Die Gemeinde wäre bereit, als Pächter aufzutreten - sofern der „Preis realistisch und vertretbar ist“, so der Ortschef.