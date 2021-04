„Monsterbau“ wird jetzt zum Zankapfel

Vor dem heutigen Baustart in der Erberpromenande in Himberg, Bezirk Bruck an der Leitha, gehen die Wogen in der Nachbarschaft hoch. Eine Spundwand mit sieben Meter Tiefe soll für ein Einfamilienhaus errichtet werden – Sachverständige prüften die Nachbarschaft bereits für etwaige Schäden. Die Stimmung ist im Keller.