Mammutbaum steht jetzt vor der Fällung

Bereits im Jahr 1984 wurde der Samen für den aktuellen Streit in der Gemeinde Dunkelsteinerwald gelegt. Seit damals gedeiht der eingesetzte Mammutbaum am Friedhof in Gansbach nämlich hervorragend und sprengt mit seinem Umfang beinahe die Einfriedung. Die VP-Gemeindeführung will daher nun endgültig eingreifen und den Baum fällen, die Grünen steigen naturgemäß auf die Barrikaden: „Aus dem aktuellen Gutachten geht eindeutig hervor, dass der Baum in gutem Zustand ist und keine Gefahr im Verzug vorliegt“, so die Vertreter der Ökopartei.