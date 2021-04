Neos-Politiker will jetzt Bürger zu S34 befragen

„Recht auf direkte Demokratie“

„Dazu bräuchte es 560 Unterschriften“, rechnet Formanek vor. Der Antrag soll aber nur der erste von vielen Schritten sein. So sollen folglich mindestens 4600 Unterschriften in St. Pölten für eine Bürgerbefragung gesammelt werden. „Ich denke, dass die Gegner der geplanten Straße dieses Recht auf direkte Demokratie nutzen sollten, um das Projekt doch noch zu verhindern“, meint er. An einen Scherz des Berufskabarettisten sollte man da bei der ASFINAG nicht glauben