Gibt es bald Covid-Test auf den Schutzhütten?

Keinen einzigen bestätigten Coronafall gab es im Vorsommer auf den mehr als 230 Hütten des Österreichischen Alpenvereins. Die aktuelle Situation erinnert an jene vor ziemlich genau einem Jahr. „Uns fehlt jegliche Planungssicherheit“, sagt ÖAV-Hüttenreferent Peter Kapelari. Dies sei deshalb so besonders problematisch, weil für die Inbetriebnahme einer Hütte am Berg mehr Vorlaufzeit notwendig sei als etwa für ein Hotel im Tal, betont er. Es müssten Transportflüge gebucht werden, die Rekrutierung von Personal gestalte sich ebenfalls um einiges schwieriger.