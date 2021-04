Wäschetrockner fing wegen technischem Defekt Feuer

In Inzing geriet am Samstagnachmittag ein Wäschetrockner während des Betriebs in Brand. Ein 19-Jähriger versuchte, die Flammen mit einem Feuerlöscher zu bekämpfen, was ihm allerdings nicht gelang - er erlitt eventuell eine Rauchgasvergiftung. Ein technischer Defekt hatte den Brand ausgelöst.