Gesetz soll Bäume besser vor Fällung schützen

„Bei der Bekämpfung der Klimakrise zählt jeder Baum. Deshalb müssen wir alles daransetzen, unter anderem unsere alten Tannen-, Buchen- oder Eichenbestände besser zu schützen und unnötige Schlägerungen zu verhindern“, so die junge Mutter mit dem grünen Herzen symbolträchtig am Vortag des „Tags des Baumes“ am 25. April.